Мужчина разбился во время полета на параплане в Бурятии

Москва13 апр Вести.Полет на параплане в Бурятии закончился трагедией: мужчина врезался в склон и погиб. Об этом сообщило управление СК по республике в Telegram-канале.

Тело парапланериста нашли на склоне горы возле поселка Аршан 8 апреля 2026 года. Его осмотрели и обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты. Тункинский межрайонный следственный отдел СК начал проверку.

Как оказалось, мужчина жил в Хабаровском крае и последние несколько лет увлекался полетами на параплане. Шестого апреля, направляясь в другой регион, он заехал в поселок Аршан и решил полетать.

Спустя два дня, дождавшись благоприятной погоды, спортсмен поднялся на гору с собственным парапланом и совершил прыжок вниз. Однако после непродолжительного полета он врезался в склон и скончался от полученных повреждений сообщает СК

Следователи устанавливают полную картину произошедшего и выясняют причину падения.