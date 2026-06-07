Тело погибшего в КБР парапланериста передали следователям Тело 69-летнего парапланериста, погибшего в КБР, передали следователям

Москва7 июн Вести.Тело 69-летнего парапланериста, погибшего в горах в Кабардино-Балкарии, передали следственно-оперативной группе. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Трагедия произошла 7 июня в районе парадрома, расположенного в Чегемском районе. По данным регионального Следственного комитета (СК), погибшим оказался житель Москвы, который осуществлял полет самостоятельно, без инструктора.

Поисково-спасательные работы завершены. Тело … мужчины передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов говорится в материале, опубликованном на сайте ведомства

На поисковые работы привлекались 4 человека и 1 единица техники.

По факту гибели парапланериста в результате жесткой посадки организована проверка.