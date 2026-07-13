Москва13 июл Вести.В горах Кабардино-Балкарии эвакуировали тело 45-летнего альпиниста из Москвы, сорвавшегося в ущелье Адыл-су 10 июля. Об этом сообщает МЧС РФ по республике.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с применением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" эвакуировали тело альпиниста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла в минувшую пятницу, при восхождении на пик Виа-тау на высоте порядка 3,7 тысяч метров сорвались двое туристов. Одного из них на следующий день доставили в альплагерь "Джан-Туган", медицинская помощь ему не понадобилась. Второй получил тяжелые травмы и погиб на месте.