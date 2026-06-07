В Кабардино-Балкарии разбился 68-летний парапланерист из Москвы

Парапланерист из Москвы разбился насмерть в Кабардино-Балкарии В Кабардино-Балкарии разбился 68-летний парапланерист из Москвы

Москва7 июн Вести.В Чегемском районе Кабардино-Балкарии насмерть разбился 68-летний парапланерист из Москвы. Следственные органы начали проверку. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Трагедия произошла 7 июня, в воскресенье.

68-летний житель города Москвы разбился на параплане неподалеку от парадрома, расположенного в верховьях Чегемского ущелья. Мужчина осуществлял полет самостоятельно, без инструктора говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В рамках проверки назначен ряд экспертиз. Детали случившегося выясняются.