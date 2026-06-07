Москва7 июнВести.В Чегемском районе Кабардино-Балкарии насмерть разбился 68-летний парапланерист из Москвы. Следственные органы начали проверку. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
Трагедия произошла 7 июня, в воскресенье.
68-летний житель города Москвы разбился на параплане неподалеку от парадрома, расположенного в верховьях Чегемского ущелья. Мужчина осуществлял полет самостоятельно, без инструктораговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
В рамках проверки назначен ряд экспертиз. Детали случившегося выясняются.