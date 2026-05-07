Москва7 маяВести.В Алтайском крае прокуратура выясняет обстоятельства падения мотопараплана, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел поздно вечером 7 мая.
В районе села Курск Кулундинского района Алтайского края произошло падение мотопараплана под управлением местного жителя. В результате происшествия пилот погибсказано в сообщении
Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований воздушного законодательства.