В Алтайском крае насмерть разбился мотопарапланерист Мотопарапланерист погиб в Алтайском крае

Москва7 мая Вести.В Алтайском крае прокуратура выясняет обстоятельства падения мотопараплана, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел поздно вечером 7 мая.

В районе села Курск Кулундинского района Алтайского края произошло падение мотопараплана под управлением местного жителя. В результате происшествия пилот погиб сказано в сообщении

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований воздушного законодательства.