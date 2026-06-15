Москва15 июнВести.Транспортная прокуратура в Республике Хакасия проводит мероприятия по выяснению обстоятельств падения сверхлегкого летательного аппарата - паралета. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает в MAX.
По предварительной информации, ЧП произошло в районе населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района.
В результате происшествия пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажир находится в тяжелом состоянииговорится в сообщении
Абаканская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия для проверки соблюдения требований воздушного законодательства и установления причин произошедшего.