Москва7 июнВести.В Архангельской области выясняют обстоятельства вынужденной посадки частного вертолета, организована проверка. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел 7 июня в районе деревни Верхнее Рыболово Приморского округа.
7 июня в районе деревни Верхнее Рыболово Приморского округа частный вертолет совершил вынужденную посадку. Обстоятельства и причины устанавливаютсясказано в сообщении
Архангельская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.