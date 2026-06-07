Частный вертолет вынужденно приземлился в Архангельской области

В Архангельской области частный вертолет совершил вынужденную посадку Частный вертолет вынужденно приземлился в Архангельской области

Москва7 июн Вести.В Архангельской области выясняют обстоятельства вынужденной посадки частного вертолета, организована проверка. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 7 июня в районе деревни Верхнее Рыболово Приморского округа.

7 июня в районе деревни Верхнее Рыболово Приморского округа частный вертолет совершил вынужденную посадку. Обстоятельства и причины устанавливаются сказано в сообщении

Архангельская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.