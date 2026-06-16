Прокуратура проверит действия пилота, посадившего вертолет у маяка на Сахалине Прокуратура заинтересовалась посадкой вертолета у маяка Анива на Сахалине

Москва16 июн Вести.Прокуратура начала проверку после появившегося в соцсетях видео посадки частного вертолета Robinson на площадку у маяка Анива на Сахалине. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Новосибирский блогер Вадим Махоров 15 июня опубликовал в своем канале кадры приземления вертолета на скалу у маяка. По его словам, это была первая в истории посадка.

Сахалинской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности полетов говорится в сообщении надзорного ведомства

Также прокуратура проверит наличие необходимых разрешений на полет.