Пилот впервые в истории посадил вертолет возле маяка Анива на Сахалине

Возле маяка Анива на Сахалине впервые в истории сел вертолет Пилот впервые в истории посадил вертолет возле маяка Анива на Сахалине

Москва16 июн Вести.Возле маяка Анива на Сахалине впервые в истории совершил посадку вертолет, сообщил участник экспедиции, блогер Вадим Махоров в своем Telegram-канале.

Прилетели к маяку Анива и сделали первую за всю историю посадку на вертолете у него. Подобрали правильное время и место: во время отлива, в безветренную погоду. Подлетели медленно, чтобы птицы не попали под винт написал Махоров

Он отметил, что пилот посадил воздушное судно в труднодоступном месте без происшествий.

Ранее появилась информация, что проверку по факту начала транспортная прокуратура. Ведомство намерено оценить соблюдение требований законодательства о безопасности полетов.