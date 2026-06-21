В Приморье возбудили дело после потери связи с вертолетом Robinson Вертолет Robinson пропал в Приморье, возбуждено уголовное дело

Москва21 июн Вести.В Приморье организованы поиски вертолета Robinson, выполнявшего лесоавиационные работы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, днем 21 июня воздушное судно вылетело из поселка Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. Воздушное судно перестало выходить на связь, его местонахождение не пока установлено.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц) сказано в сообщении

Отмечается, что на борту находились пилот и летчик-наблюдатель.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, вертолет выполнял лесоавиационные работы. В настоящее время ведутся поиски пропавшего воздушного судна.