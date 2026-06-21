Москва21 июн Вести.В Приморском крае Росавиация приостановила поиски вертолета Robinson R44 (регистрационный номер RA-07425) авиакомпании "Гранат" из-за наступления темноты и в условиях низкой облачности. Как сообщает ведомство в MAX, поисково-спасательная операция будет возобновлена утром в понедельник, 22 июня.

Воздушное судно, вылетевшее из поселка Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района, планировало выполнить лесоавиационные работы.

В назначенное время экипаж на связь не вышел, местонахождение вертолета пока не установлено говорится в сообщении

На борту находятся пилот и летчик-наблюдатель.

Поисково-спасательную операцию ведет поисково-спасательное судно Росавиации - вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр – вертолетные услуги" со спасателями подведомственного агентству ФКУ "Хабаровская РПСБ" на борту. Также к поиску присоединились два вертолета авиакомпании "Гранат".

Ранее сообщалось, что по факту исчезновения вертолета возбуждено уголовное дело.