Москва25 июн Вести.В Приморском крае возобновились поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson R44, на борту которого находились двое человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Силы и средства МЧС России направлены в Тернейский округ. Вчера в ходе проведения воздушной разведки в 12 км северо-западнее н.п. Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное место нахождение пропавшего вертолета уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, информация о невыходе на связь вертолета Robinson R44, проводившего мониторинг лесопожарной обстановки в Тернейском округе, поступила в центр управления в кризисных ситуациях 21 июня. На борту воздушного судна находились двое человек — пилот и летчик-наблюдатель. По факту исчезновения вертолета возбуждено уголовное дело.