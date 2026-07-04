В Приморье продолжаются поиски пропавшего вертолета Вертолет Robinson R44 продолжают искать в Приморье

Москва4 июл Вести.В Приморском крае не прекращаются поиски вертолета Robinson R44 авиакомпании "Гранат", который пропал 21 июня. Об этом сообщает Росавиация.

Поиски ведутся в труднодоступной горной местности. Координирует поисково‑спасательные работы (ПСР) Дальневосточное МТУ Росавиации.

Сегодня вылеты ВС не состоялись из-за неблагоприятных метеоусловий в районе поиска говорится в сообщении

В поисковой операции задействованы: вертолет Ми‑8 Росавиации (авиакомпания "ЮТэйр — вертолетные услуги"); вертолет Ми‑8 МЧС России; 64 человека из наземной группы лесоохраны.

С начала ПСР спасатели выполнили 77 полетов, а общий налет превысил 125 часов.

На 5 июля запланирован новый этап операции: если погода позволит, поисково‑спасательное воздушное судно Росавиации вылетит, чтобы десантировать спасателей лесоохраны и подготовить площадку для посадки вертолёта. Это позволит активнее вести наземные поиски.