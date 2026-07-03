Москва3 июлВести.Вертолет Robinson, пропавший с радаров 21 июня, мог упасть в акваторию Японского моря. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС Приморского края.
Такой вариант рассматривается в связи с отсутствием сигналов с его радиомаяков.
Отсутствие сигналов может объясняться тем, что они могли быть повреждены при ударе настолько, что перестали работать, либо вертолет упал в акваторию Японского морясказано в Telegram-канале ведомства
В случае нахождения на значительной глубине, радиосигнал вертолета не сможет проходить на поверхность.
В настоящее время спасательно-поисковыми группами обследовано порядка 7 200 гектаров. Поиски ведутся с 21 июня.