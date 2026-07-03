Вертолет Robinson мог пропасть в акватории Японского моря

Пропавший в Приморье вертолет Robinson мог упасть в Японское море Вертолет Robinson мог пропасть в акватории Японского моря

Москва3 июл Вести.Вертолет Robinson, пропавший с радаров 21 июня, мог упасть в акваторию Японского моря. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС Приморского края.

Такой вариант рассматривается в связи с отсутствием сигналов с его радиомаяков.

Отсутствие сигналов может объясняться тем, что они могли быть повреждены при ударе настолько, что перестали работать, либо вертолет упал в акваторию Японского моря сказано в Telegram-канале ведомства

В случае нахождения на значительной глубине, радиосигнал вертолета не сможет проходить на поверхность.

В настоящее время спасательно-поисковыми группами обследовано порядка 7 200 гектаров. Поиски ведутся с 21 июня.