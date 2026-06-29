Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson приостановлены Росавиация: поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson возобновятся 30 июня

Москва29 июн Вести.Поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson R44 авиакомпании "Гранат" приостановлены из-за наступления ночи, они возобновятся утром 30 июня. Об этом сообщили в Росавиации.

По последним данным, с начала поисково-спасательной операции с воздуха было обследована территория более 8 тысяч квадратных километров.

В районе поиска работала наземная группа в количестве: 14 спасателей МЧС и группа кинологов министерства; 65 специалистов авиалесоохраны. Поисково-спасательные работы проводятся в условиях труднопроходимой, гористой местности говорится в сообщении

21 июня вертолет Robinson R44 авиакомпании "Гранат" вылетел с посадочной площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка для выполнения лесопатрулирования. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. Воздушное судно перестало выходить на связь, его местонахождение не пока установлено.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.