Вертолет, пропавший в июне, продолжают искать в Приморье

Поиски пропавшего вертолета продолжаются в Приморье Вертолет, пропавший в июне, продолжают искать в Приморье

Москва16 июл Вести.В Тернейском округе Приморского края продолжаются поиски вертолета Robinson R44, который пропал 21 июня. ОБ этом сообщает региональное МЧС.

Для проведения поисково-спасательной операции и для усиления группировки из Владивостока в н.п. Светлая вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологическим расчетом, а также группой поисково-спасательного объединения "ЛизаАлерт" на борту говорится в сообщении

В наземных поисках участвует 51 человек - спасатели краевой поисково-спасательной службы, а также десантники и парашютисты КГБУ "Приморская авиабаза".

Поисковые мероприятия координируются Росавиацией и проводятся в условиях труднопроходимой, гористой местности.

Пропавший вертолет мониторил лесопожарную обстановку, на борту находилось два человека, аварийный маяк не сработал