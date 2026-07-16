Москва16 июлВести.В Тернейском округе Приморского края продолжаются поиски вертолета Robinson R44, который пропал 21 июня. ОБ этом сообщает региональное МЧС.
Для проведения поисково-спасательной операции и для усиления группировки из Владивостока в н.п. Светлая вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и кинологическим расчетом, а также группой поисково-спасательного объединения "ЛизаАлерт" на бортуговорится в сообщении
В наземных поисках участвует 51 человек - спасатели краевой поисково-спасательной службы, а также десантники и парашютисты КГБУ "Приморская авиабаза".
Поисковые мероприятия координируются Росавиацией и проводятся в условиях труднопроходимой, гористой местности.
Пропавший вертолет мониторил лесопожарную обстановку, на борту находилось два человека, аварийный маяк не сработал