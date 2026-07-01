Кинологи подключились к поискам пропавшего в Приморья вертолета Robinson К поискам пропавшего в Приморье вертолета Robinson подключились кинологи

Москва1 июл Вести.В Приморье продолжаются поиски вертолета Robinson, пропавшего 21 июня. В мероприятиях принимают участие пешие группы и авиация, применяются беспилотники. Как сообщает краевое министерство по делам ГОЧС, также подключились кинологи.

В Тернейском округе продолжаются поиски вертолета Robinson R-44. Для проведения работ задействованы все доступные силы и средства. К пешей группе и группе десантирования подключились кинологи говорится в Telegram-канале ведомства

Отмечается, что поиски осложняются сложным рельефом и неустойчивой погодой.

21 июня вертолет Robinson R44 авиакомпании "Гранат" вылетел с посадочной площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка для выполнения лесопатрулирования. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель. В какой-то момент воздушное судно перестало выходить на связь, его следы все еще не обнаружены.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.