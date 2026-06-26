МЧС увеличивает группировку спасателей для поисков вертолета в Приморье

Пропавший вертолет в Приморье будут искать БПЛА с тепловизорами МЧС увеличивает группировку спасателей для поисков вертолета в Приморье

Москва26 июн Вести.МЧС увеличило группировку спасателей для поиска пропавшего в Тернейском округе Приморья вертолета Robinson R44. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Утром 26 июня к розыскам исчезнувшего воздушного судна вновь подключился вертолет Ми-8 МЧС России. Также в район предполагаемой посадки или крушения вертолета отправились три наземные группировки спасателей.

В настоящее время наземные поиски ведут 98 десантников и парашютистов КГБУ "Приморская авиабаза", а также вертолеты компании "Гранат".

26 июня к ним присоединяются операторы БПЛА с тепловизорами краевой поисково-спасательной службы Министерства ГОЧС сказано в сообщении

Уточняется, что с воздуха обнаружить место аварийной посадки или крушения Robinson R44 сложно из-за густого лесного покрова, поэтому наибольшие надежды возлагаются именно на десантирование поисковиков в тайгу.

21 июня вертолет Robinson R44 авиакомпании "Гранат" вылетел с посадочной площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка для выполнения лесопатрулирования. На борту находились двое человек - пилот и летчик-наблюдатель. Воздушное судно перестало выходить на связь, его местонахождение не пока установлено.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.