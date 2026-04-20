После полета пассажиров за бортом вертолета в Сочи организована проверка

Москва20 апр Вести.Южная транспортная прокуратора начала проверку после появления в соцсетях видео с мужчиной, который летит за бортом вертолета в Сочи. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

На появившихся кадрах запечатлен момент, как двое мужчин стоят в полный рост на лыжах шасси, а вертолет пролетает на низкой высоте над пляжем.

Сочинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства эксплуатации вертолета Gazelle HT.MK2 сказано в сообщении

При наличии оснований могут быть приняты меры реагирования, добавили в ведомстве.