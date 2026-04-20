Москва20 апрВести.Южная транспортная прокуратора начала проверку после появления в соцсетях видео с мужчиной, который летит за бортом вертолета в Сочи. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
На появившихся кадрах запечатлен момент, как двое мужчин стоят в полный рост на лыжах шасси, а вертолет пролетает на низкой высоте над пляжем.
Сочинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства эксплуатации вертолета Gazelle HT.MK2сказано в сообщении
При наличии оснований могут быть приняты меры реагирования, добавили в ведомстве.