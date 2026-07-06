Москва6 июлВести.После авиационного инцидента в Архангельской области начата проверка, сообщил в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Происшествие случилось в понедельник, 6 июля, в аэропорту Васьково.
После посадки при рулении по перрону самолет Ан-2 с 12 пассажирами на борту задел крылом служебный автомобильговорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
Уточняется, что при столкновении автомобиля и самолета никто не пострадал.
Сотрудники Архангельской транспортной прокуратуры проверяют исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав пассажиров.