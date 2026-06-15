РЕН ТВ: паралет в Хакасии мог упасть, попав в воздушную яму Причиной крушения паралета в Хакасии могла стать воздушная яма

Москва15 июн Вести.Возможной причиной крушения паралета "Ультра-3" в Хакасии могла стать воздушная яма. Таковы предварительные данные, передает со ссылкой на источник РЕН ТВ в MAX.

Еще одна возможная причина аварии - восходящий поток говорится в сообщении

Пилоту, погибшему при крушении, было 52 года. Пассажирка доставлена в больницу с переломом позвоночника и другими травмами в состоянии комы.

По имеющейся информации, судно имело разрешение на выполнение коммерческих полетов в туристических целях.

Сверхлегкий летательный аппарат упал в районе населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района. Транспортная прокуратура начала проверку.