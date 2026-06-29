Житель Иркутской области погиб, попав в ДТП на мотоцикле

В Иркутской области мужчина разбился после падения с мотоцикла Житель Иркутской области погиб, попав в ДТП на мотоцикле

Москва29 июн Вести.Мотоциклист погиб в ДТП в Иркутской области во время движения на транспорте. Трагедия произошла 29 июня, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Мужчина 49 лет двигался со стороны поселка Листвянка в сторону Иркутска по автодороге "Подъезд к аэропорту". Он не справился с управлением, из-за этого и произошло падение.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи написано в MAX

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время разбираются в обстоятельствах аварии. Ведется установление всех причин.