Мотоциклист без водительских прав разбился на трассе "Енисей" в Туве

В Туве насмерть разбился мотоциклист после столкновения с грузовиком Мотоциклист без водительских прав разбился на трассе "Енисей" в Туве

Москва7 июл Вести.В Туве в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист. Об этом сообщает республиканский главк МВД России.

Сообщение об аварии поступило 6 июля около 10.18 местного времени. Предвариельно установлено, что на 728 км федеральной трассы Р-257 "Енисей" 44-летний мотоциклист без водительских прав допустил столкновение с автомобилем Iveco, который был в сцепке с полуприцепом Kögel под управлением 52-летнего водителя.

Мотоциклист скончался в медицинском учреждении. Факт нахождения погибшего водителя в состоянии опьянения будет установлен по результатам судебно-медицинской экспертизы уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства смертельной аварии.