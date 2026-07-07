Москва7 июлВести.В Туве в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист. Об этом сообщает республиканский главк МВД России.
Сообщение об аварии поступило 6 июля около 10.18 местного времени. Предвариельно установлено, что на 728 км федеральной трассы Р-257 "Енисей" 44-летний мотоциклист без водительских прав допустил столкновение с автомобилем Iveco, который был в сцепке с полуприцепом Kögel под управлением 52-летнего водителя.
Мотоциклист скончался в медицинском учреждении. Факт нахождения погибшего водителя в состоянии опьянения будет установлен по результатам судебно-медицинской экспертизыуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства смертельной аварии.