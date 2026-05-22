В Подмосковье водитель мопеда погиб, обгоняя грузовик по обочине Водитель мопеда погиб при столкновении с грузовиком в Подмосковье

Москва22 мая Вести.В Орехово-Зуево при столкновении с грузовиком во время обгона по обочине погиб водитель мопеда. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло днем 22 мая, в пятницу. Мопедом управлял мужчина 1998 года рождения.

При попытке обгона по обочине допустил касательное столкновение с грузовиком марки Volvo. В результате ДТП водитель скутера погиб на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.