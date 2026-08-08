Москва8 авгВести.В районе американского города Ричфилд в штате Юта произошло крушение вертолета Sikorsky S-64, который помогал с ликвидацией природных пожаров. По предварительным данным, два человека, находившиеся на его борту, погибли.
Об этом сообщает телеканал Fox13 News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
В авиационном регуляторе уточнили, что выяснением причин и обстоятельств падения вертолета займутся специалисты FAA совместно с экспертами Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).
Согласно информации телеканала, площадь масштабного лесного пожара в штате Юта составляет свыше 43 тысяч гектаров. Он локализован только на 19%.
Ранее сообщалось, что военный вертолет упал в Чехии, на борту было пять человек.