DPA: малогабаритный самолет разбился в немецком Гессене, двое на борту погибли

Два человека погибли в результате крушения малогабаритного самолета в Германии DPA: малогабаритный самолет разбился в немецком Гессене, двое на борту погибли

Москва23 июн Вести.Небольшой винтовой самолет разбился у аэродрома в федеральной земле Гессен в центральной Германии. Находившиеся на борту два человека погибли, сообщает агентство DPA со ссылкой на местных правоохранителей.

В результате крушения небольшого самолета в Польхайме, расположенном в центральной части Гессена, оба находившихся на борту человека погибли говорится в сообщении со ссылкой на полицию

По данным агентства, в самолете на момент крушения находилось два пожилых человека, один из них управлял транспортным средством. Отмечается, что обломки самолета разбросало по пшеничному полю рядом с взлетно-посадочной полосой.

Причины происшествия остаются неизвестными. Правоохранительные органы совместно экспертами Федерального бюро по расследованию авиационных прошествий ведут расследование инцидента.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе произошло крушение легкомоторного самолета, погибли два человека.