Москва23 июнВести.Небольшой винтовой самолет разбился у аэродрома в федеральной земле Гессен в центральной Германии. Находившиеся на борту два человека погибли, сообщает агентство DPA со ссылкой на местных правоохранителей.
В результате крушения небольшого самолета в Польхайме, расположенном в центральной части Гессена, оба находившихся на борту человека погиблиговорится в сообщении со ссылкой на полицию
По данным агентства, в самолете на момент крушения находилось два пожилых человека, один из них управлял транспортным средством. Отмечается, что обломки самолета разбросало по пшеничному полю рядом с взлетно-посадочной полосой.
Причины происшествия остаются неизвестными. Правоохранительные органы совместно экспертами Федерального бюро по расследованию авиационных прошествий ведут расследование инцидента.
Ранее в Сергиево-Посадском городском округе произошло крушение легкомоторного самолета, погибли два человека.