Самолет рухнул на жилой дом в Германии Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Германии

Москва25 июл Вести.Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Гандеркезее (федеральная земля Нижняя Саксония) в Германии. Информацию об этом обнародовала телерадиокомпания NDR, сославшись на полицию.

Катастрофа произошла 25 июля примерно в 12:00 по московскому времени. Самолет рухнул на чердак дома, в результате погиб мужчина. Здание может обрушиться.

Пока неизвестно, был ли погибший пилотом или находился внутри дома. Ведутся поиски второго человека, который мог быть на борту самолета. Спасатели пока не обнаружили признаков того, что в доме на момент крушения могли находиться другие люди.

Причины катастрофы пока неизвестны.

Воздушное сообщение на аэродроме Гандеркезее приостановлено. На улице, где рухнул самолет, временно отключено электроснабжение.