Metro: семья с ребенком погибла после падения с 65-метровой башни в Германии

В Германии семья с ребенком погибла после падения с 65-метровой башни Metro: семья с ребенком погибла после падения с 65-метровой башни в Германии

Москва18 июл Вести.В Германии в результате падения с самой высокой в стране смотровой башни погибли двое взрослых и ребенок, которых ранее разыскивали родственники. Об этом сообщает Metro.

В публикации говорится, что инцидент случился на 65-метровой башне Харц в Альтенау. На месте происшествия работает полиция, которая оцепила достопримечательность для расследования обстоятельств падения.

Уточняется, что сооружение из дерева и стали стоимостью около десяти миллионов евро является популярным туристическим объектом. Башня имеет две смотровые площадки и "небесную прогулочную дорожку" со стеклянным дном, расположенную на высоте 45 метров.

В правоохранительных органах сообщили, что конструкция находится в исправном состоянии и технических неполадок не выявлено.

В то же время в социальных сетях обсуждаются две альтернативные версии: возможное нападение на семью со стороны третьих лиц и преднамеренный шаг взрослых.