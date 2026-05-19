Взрыв газа привел к обрушению жилого дома в Германии

Москва19 мая Вести.Жилой дом обрушился в городе Герлиц (федеральная земля Саксония) на востоке Германии после взрыва бытового газа, пишет газета Bild.

Под обломками могут находиться до пяти человек.

Очевидцы заявили о громком хлопке, после чего дом рухнул. Жители близлежащих домов эвакуированы и размещены в местах временного пребывания, пока специалисты не удостоверятся в прочности их домов.

В рухнувшем доме находились съемные квартиры.

На месте обрушения работают спасатели, пожарные, сотрудники ведомства технического содействия (аналог российского МЧС). Для поиска людей, которые могут находиться под обломками здания, задействованы собаки.