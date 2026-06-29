Москва29 июнВести.В немецком городе Штаде развернута масштабная спецоперация полиции и спасательных служб после произошедшей там перестрелки. Об этом сообщает Bild.
В публикации отмечается, что над центральной частью города замечены два вертолета. По данным правоохранительных органов, в результате инцидента погибли пять человек.
Уточняется, что стрельба произошла в районе Данкерштрассе. Один из подозреваемых был задержан.
Пожалуйста, избегайте этого района!написало полицейское управление Люнебурга в социальной сети X
Как сообщает телеканал RTL, инцидент со стрельбой произошел в учреждении для молодежи. Мотив нападения и другие детали случившегося на данный момент не раскрываются.