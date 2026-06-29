Bild: пять человек погибли в результате стрельбы в немецком Штаде

В результате стрельбы в немецком Штаде погибли пять человек Bild: пять человек погибли в результате стрельбы в немецком Штаде

Москва29 июн Вести.В немецком городе Штаде развернута масштабная спецоперация полиции и спасательных служб после произошедшей там перестрелки. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что над центральной частью города замечены два вертолета. По данным правоохранительных органов, в результате инцидента погибли пять человек.

Уточняется, что стрельба произошла в районе Данкерштрассе. Один из подозреваемых был задержан.

Пожалуйста, избегайте этого района! написало полицейское управление Люнебурга в социальной сети X

Как сообщает телеканал RTL, инцидент со стрельбой произошел в учреждении для молодежи. Мотив нападения и другие детали случившегося на данный момент не раскрываются.