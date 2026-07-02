DPA: в Германии при пожаре в больнице погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в больнице в Германии DPA: в Германии при пожаре в больнице погибли два человека

Москва2 июл Вести.Пожар произошел в больнице немецкого города Людвигслюст в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, два человека погибли, более 30 пострадали. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.

Известно, что погибшие были пациентами медучреждения. Пострадавшие не получили серьезных ранений.

В результате пожара в кровельном перекрытии больницы в Людвигслюсте, недалеко от города Шверин, погибли два человека... Кроме того, более 30 человек получили травмы следует из сообщения

По предварительной информации, возгорание произошло в палате, около 4.30 (5.30 мск) оно распространилось на крышу здания. Пациенты и персонал больницы эвакуированы.

Ранее в немецком городе Штаде произошла стрельба. В результате инцидента погибли шесть человек. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 45-летний гражданин Германии с турецкими корнями.