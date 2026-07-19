Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире в Ленинградской области

МЧС: в Ленинградской области при пожаре в квартире погибли двое Мужчина и женщина погибли при пожаре в квартире в Ленинградской области

Москва19 июл Вести.В Ленинградской области в городе Тихвине при пожаре погибли двое. Возгорание произошло в квартире пятиэтажки по адресу 4-й микрорайон, дом 13. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным пресс-службы, поступило сообщение о запахе дыма в квартире на 3-м этаже. Прибывшие пожарные потушили возгорание на площади 8 кв. м.

В ходе осмотра верхних этажей обнаружены мужчина и женщина без сознания. Они были переданы бригаде скорой помощи. К сожалению, погибли уточнила пресс-служба МЧС по Ленинградской области

По информации МЧС, жильцы дома были эвакуированы. С верхних этажей при помощи спасательных устройств спасены 3 человека.