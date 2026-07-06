Два человека стали жертвами возгорания в доме в Богородицке

Одной из погибших на пожаре в Тульской области оказалась 92-летняя женщина Два человека стали жертвами возгорания в доме в Богородицке

Москва6 июл Вести.Пожар унес жизни двух человек в Тульской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Трагический инцидент произошел на улице Коммунаров в городе Богородицк, где загорелась квартира на втором этаже трехэтажного жилого здания.

Спустя три минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Возгорание оперативно потушили на 20 квадратах говорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX

Пожарным удалось спасти трех жильцов, еще два человека погибли. Жертвами возгорания стали 56-летний мужчина и 92-летняя женщина.

В настоящее время на месте ЧП работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.