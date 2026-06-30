Мужчина и женщина погибли во время пожара в жилом доме Курганской области

Два жителя Курганской области погибли при пожаре в многоквартирном доме Мужчина и женщина погибли во время пожара в жилом доме Курганской области

Москва30 июн Вести.В поселке Увал Курганской области произошел крупный пожар в одном из многоквартирных жилых домов, в котором погибли два человека. Об этом сообщает МЧС по региону.

Возгорание произошло на улице Миронова. Сообщение о нем поступило на пульт службы около полуночи.

При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины, их личности устанавливаются написано в канале министерства в MAX

В ходе воспламенения 20 жильцов дома смогли эвакуироваться самостоятельно, из них – двое детей. Они находятся в пункте временного размещения.

Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время открытое горение ликвидировано.