Москва30 июнВести.В поселке Увал Курганской области произошел крупный пожар в одном из многоквартирных жилых домов, в котором погибли два человека. Об этом сообщает МЧС по региону.
Возгорание произошло на улице Миронова. Сообщение о нем поступило на пульт службы около полуночи.
При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины, их личности устанавливаютсянаписано в канале министерства в MAX
В ходе воспламенения 20 жильцов дома смогли эвакуироваться самостоятельно, из них – двое детей. Они находятся в пункте временного размещения.
Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время открытое горение ликвидировано.