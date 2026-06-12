МЧС: во время тушения пожара в доме в Приморье обнаружены тела мужчины и женщины

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Уссурийске МЧС: во время тушения пожара в доме в Приморье обнаружены тела мужчины и женщины

Москва12 июн Вести.Дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара в жилом доме в Уссурийске, где погибли мужчина и женщина, сообщается в MAX-канале регионального ведомства.

Возгорание произошло в шестиквартирном одноэтажном доме на улице Чичер. На момент прибытия пожарных горела веранда одной из квартир, частично кровля.

В ходе тушения пожара обнаружили в квартире тела погибших мужчины и женщины, их личности устанавливаются отмечается в сообщении

Выясняются причины и все обстоятельства происшествия.