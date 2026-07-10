МЧС: пожарные во время тушения жилого дома в селе Хакасии обнаружили два тела

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в селе Хакасии МЧС: пожарные во время тушения жилого дома в селе Хакасии обнаружили два тела

Москва10 июл Вести.Мужчина и женщина погибли в результате пожара в жилом доме в селе Шира Хакасии, причиной возгорания могло стать замыкание проводки, сообщается в MAX-канале МЧС республики.

По данным ведомства, ночью в селе Шира загорелся трехквартирный дом. По прибытию пожарных горела квартир изнутри, огонь перешел на веранду и стоящий рядом автомобиль. Площадь пожара составляла 65 квадратных метров.

Внутри на полу пожарные обнаружили погибших 47-летнего мужчину и 45-летнюю женщину отмечается в сообщении

Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. Проводится следствие.