Москва10 июлВести.Мужчина и женщина погибли в результате пожара в жилом доме в селе Шира Хакасии, причиной возгорания могло стать замыкание проводки, сообщается в MAX-канале МЧС республики.
По данным ведомства, ночью в селе Шира загорелся трехквартирный дом. По прибытию пожарных горела квартир изнутри, огонь перешел на веранду и стоящий рядом автомобиль. Площадь пожара составляла 65 квадратных метров.
Внутри на полу пожарные обнаружили погибших 47-летнего мужчину и 45-летнюю женщинуотмечается в сообщении
Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. Проводится следствие.