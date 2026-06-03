Жертвами пожара в сибирском поселке стали два человека В красноярском поселке двое жителей погибли из-за короткого замыкания

Москва3 июн Вести.В Сосновоборском округе Красноярского края при пожаре, возникшем из-за короткого замыкания, погибли два человека. Об этом в MAX сообщает региональное МЧС.

Возгорание возникло глубокой ночью в жилом доме поселка Березовка. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения зафиксировали угрозу распространения огня на соседние строения.

Внутри сотрудники МЧС России обнаружили погибших мужчину и женщину говорится в сообщении

Пожар потушили на площади 48 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки в стиральной машине, это привело к разгерметизации газового баллона.