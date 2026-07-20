Москва20 июлВести.В Уссурийске во время пожара в жилом доме погиб 66-летний мужчина. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Возгорание произошло в двухэтажном доме на улице Агеева. Прибывшие на место пожарные обнаружили, как из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя. Площадь пожара — 30 кв. м.
В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили в квартире тело погибшего 66-летнего мужчиныотметили в пресс-службе МЧС Приморского края в МАХ
В ведомстве уточнили, что во время пожара пострадала женщина, ее личность устанавливается.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего.