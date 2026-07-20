Пожилой мужчина погиб во время пожара в Уссурийске

В Уссурийске во время пожара в жилом доме погиб 66-летний мужчина Пожилой мужчина погиб во время пожара в Уссурийске

Москва20 июл Вести.В Уссурийске во время пожара в жилом доме погиб 66-летний мужчина. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Возгорание произошло в двухэтажном доме на улице Агеева. Прибывшие на место пожарные обнаружили, как из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя. Площадь пожара — 30 кв. м.

В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили в квартире тело погибшего 66-летнего мужчины отметили в пресс-службе МЧС Приморского края в МАХ

В ведомстве уточнили, что во время пожара пострадала женщина, ее личность устанавливается.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего.