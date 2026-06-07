МЧС: во время тушения пожара в жилом доме в Приморье обнаружено тело погибшего

Один человек погиб и два пострадали в результате пожара в жилом доме в Приморье МЧС: во время тушения пожара в жилом доме в Приморье обнаружено тело погибшего

Москва7 июн Вести.Во время тушения возгорания в многоквартирном доме на улице Гайдара в Лесозаводске пожарные обнаружили тело погибшего человека, сообщается в MAX-канале МЧС Приморского края.

Возгорание произошло ночью в квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.

В ходе тушения пожарные обнаружили тело погибшего человека. Его пол и личность устанавливаются отмечается в сообщении

Пострадали женщина и мужчина. Спасены семь человек, в том числе трое детей.

По мнению дознавателей, наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при курении.