Москва7 июнВести.Во время тушения возгорания в многоквартирном доме на улице Гайдара в Лесозаводске пожарные обнаружили тело погибшего человека, сообщается в MAX-канале МЧС Приморского края.
Возгорание произошло ночью в квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.
В ходе тушения пожарные обнаружили тело погибшего человека. Его пол и личность устанавливаютсяотмечается в сообщении
Пострадали женщина и мужчина. Спасены семь человек, в том числе трое детей.
По мнению дознавателей, наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при курении.