Москва3 июлВести.В городе Муроме Владимирской области в одном из многоквартирных домов произошел пожар, унесший жизнь одного из местных жителей. Об этом сообщает МЧС Владимирской области.
Происшествие случилось в доме 19 по улице Заводской. Загорелась квартира на четвертом этаже.
На пожаре погиб мужчина 1966 года рождениянаписано в сообщении ведомства
Также есть пострадавшая женщина 1973 года рождения. Она отравилась угарным газом и была госпитализирована.
Еще трое были спасены.
Ликвидацией пожара занимались 17 человек личного состава и 5 единиц техники.