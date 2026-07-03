В Муроме при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Житель Мурома погиб при пожаре в жилом доме, еще один человек госпитализирован В Муроме при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Москва3 июл Вести.В городе Муроме Владимирской области в одном из многоквартирных домов произошел пожар, унесший жизнь одного из местных жителей. Об этом сообщает МЧС Владимирской области.

Происшествие случилось в доме 19 по улице Заводской. Загорелась квартира на четвертом этаже.

На пожаре погиб мужчина 1966 года рождения написано в сообщении ведомства

Также есть пострадавшая женщина 1973 года рождения. Она отравилась угарным газом и была госпитализирована.

Еще трое были спасены.

Ликвидацией пожара занимались 17 человек личного состава и 5 единиц техники.