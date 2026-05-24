В Йошкар-Оле 60-летний мужчина погиб при пожаре в квартире

Москва24 мая Вести.В Йошкар-Оле 60-летний мужчина погиб при пожаре в квартире, устанавливаются все обстоятельства. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Марий Эл.

Предварительно, 24 мая после ликвидации пожара в квартире дома обнаружено тело хозяина жилища.

Проводится процессуальная проверка в связи с гибелью 60-летнего мужчины. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Назначены экспертизы для установления причины смерти и очага возгорания.