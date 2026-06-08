В патологоанатомическом отделении при больнице Салехарда произошел пожар

В морге Салехарда произошел пожар В патологоанатомическом отделении при больнице Салехарда произошел пожар

Москва8 июн Вести.Утром 8 июня пожарные Салехарда выезжали по вызову о возгорании в патологоанатомическом отделении города, сообщает МЧС ЯНАО.

Он поступил на пульт пожарной охраны в 08.12.

Поступило сообщение о возгорании в патологоанатомическом отделении по адресу улица Мира, корпус 7 говорится в сообщении ведомства в MAX

На момент прибытия пожарных подразделений в здании наблюдался дым. Открытое горение было ликвидировано примерно через полчаса, в 08.43.

Пострадавших нет, уточнили в региональном МЧС.