Москва23 июн Вести.В общежитии медицинского колледжа в Махачкале произошел пожар – вспыхнула крыша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Дагестану.

Отмечается, что огонь распространился на 10 квадратных метров.

В 14.29 (мск) на пульт 01 поступило сообщение, что в Махачкале, улица Шамиля, 56 горит кровля Дагестанского медицинского колледжа имени Аскерханова… По прибытии на место в 14.42 наблюдается горение на кровле четырехэтажного здания общежития цитирует сообщение МЧС агентство

По имеющимся данным, пожар локализовали в 14.50, а в 14.57 уже ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал в результате инцидента.