В Королеве на площади 600 кв. метров локализован пожар в заброшенной поликлинике

В Королеве удалось локализовать крупный пожар в заброшенной поликлинике В Королеве на площади 600 кв. метров локализован пожар в заброшенной поликлинике

Москва10 июн Вести.Сотрудники МЧС смогли локализовать крупный пожар в здании заброшенной поликлиники в Королеве, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства в MAX.

Как уточняется в сообщении, первоначально огонь вспыхнул на первом этаже здания, после чего перекинулся на второй.

Ликвидация пожара осложняется сложностью конструкции и опасностью обрушения стен … Принятыми мерами пожар локализован на площади 600 кв. метров сказано в сообщении

В настоящее время на месте работают 67 человек и 20 единиц техники. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания к этому часу не поступала.