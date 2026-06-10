Москва10 июнВести.Сотрудники МЧС смогли локализовать крупный пожар в здании заброшенной поликлиники в Королеве, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства в MAX.
Как уточняется в сообщении, первоначально огонь вспыхнул на первом этаже здания, после чего перекинулся на второй.
Ликвидация пожара осложняется сложностью конструкции и опасностью обрушения стен … Принятыми мерами пожар локализован на площади 600 кв. метровсказано в сообщении
В настоящее время на месте работают 67 человек и 20 единиц техники. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания к этому часу не поступала.