Москва17 июлВести.Спасатели ликвидировали все последствия крупного пожара, вспыхнувшего в промзоне в подмосковных Бронницах. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения [происходило] возгорание двух газелей … [и] разлив топлива… В 12.01 [мск] ликвидация последствий пожарасказано в материале, опубликованном на сайте ведомства
В тушении огня были задействованы 58 человек и 20 единиц техники.
Крупный пожар в промзоне вспыхнул около 07.29 мск 17 июля. Спасателям удалось не допустить распространения огня на административное здание. Пожар был локализован на 3100 кв. м.
В прокуратуре Московской области заявили, что точные причины возгорания устанавливаются.