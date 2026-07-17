Ликвидированы последствия крупного пожара, вспыхнувшего в промзоне в Бронницах

Ликвидированы все последствия пожара, вспыхнувшего в промзоне в Бронницах Ликвидированы последствия крупного пожара, вспыхнувшего в промзоне в Бронницах

Москва17 июл Вести.Спасатели ликвидировали все последствия крупного пожара, вспыхнувшего в промзоне в подмосковных Бронницах. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения [происходило] возгорание двух газелей … [и] разлив топлива… В 12.01 [мск] ликвидация последствий пожара сказано в материале, опубликованном на сайте ведомства

В тушении огня были задействованы 58 человек и 20 единиц техники.

Крупный пожар в промзоне вспыхнул около 07.29 мск 17 июля. Спасателям удалось не допустить распространения огня на административное здание. Пожар был локализован на 3100 кв. м.

В прокуратуре Московской области заявили, что точные причины возгорания устанавливаются.