Устанавливаются причины пожара в промзоне в подмосковных Бронницах

Устанавливаются причины пожара в промзоне в Бронницах Устанавливаются причины пожара в промзоне в подмосковных Бронницах

Москва17 июл Вести.Устанавливаются причины крупного пожара, вспыхнувшего в промзоне в подмосковных Бронницах. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Причины возгорания устанавливаются. Точные выводы будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы. Раменская городская прокуратура контролирует установление причин пожара …, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Крупный пожар в промзоне вспыхнул около 07.29 мск 17 июля. Горели два бензовоза и две "Газели", произошел розлив топлива, однако спасателям удалось не допустить распространения огня на административное здание. Огонь был локализован на 3100 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 09.27 мск.