Открытое горение в промзоне в подмосковных Бронницах ликвидировано МЧС: открытое горение в промзоне в подмосковных Бронницах ликвидировано

Москва17 июл Вести.Открытое горение в промзоне в подмосковных Бронницах ликвидировано, работы по тушению продолжаются. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

В 09.27 [мск] ликвидация открытого горения сказано в материале, опубликованном на сайте ведомства

Крупный пожар в промзоне вспыхнул около 07.29 мск 17 июля. Горели два бензовоза и две "Газели", произошел розлив топлива, однако спасателям удалось не допустить распространения огня на административное здание. Огонь был локализован на 3100 кв. м.