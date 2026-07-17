Вспыхнувший в промзоне в Бронницах крупный пожар локализован

Вспыхнувший в промзоне в Бронницах пожар локализован Вспыхнувший в промзоне в Бронницах крупный пожар локализован

Москва17 июл Вести.Крупный пожар, вспыхнувший в промзоне в подмосковных Бронницах, локализован. Об этом сообщила Московская областная противопожарно-спасательная служба.

Объявлен повышенный ранг пожара. Спасатели делают всё, чтобы локализовать огонь и защитить соседние объекты.

Горели два бензовоза и две "Газели", произошел розлив топлива. Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью…. В 08.44 [мск] локализовали возгорание говорится в сообщении, опубликованном в канале службы в мессенджере МАХ

Как добавили в ГУ МЧС России по Московской области, огонь локализован на 3100 кв. м. Пожарные не допустили распространения огня на административное здание.

Тушение продолжается