Москва5 авгВести.В подвальной части корпуса Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве произошло задымление. Пожар локализован, идет его ликвидация. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
В среду, 5 августа, в 12.58 мск сработала пожарная сигнализация в одном из корпусов на территории АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос). В ходе проверки было обнаружено задымление в подвальной части корпусаговорится в сообщении
В Роскосмосе рассказали, что эвакуация работников была проведена незамедлительно. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, приступившие к ликвидации возгорания. В настоящее время пожар локализован. Принимаются меры к его полной ликвидации.
Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистовзаявили в пресс-службе
Роскосмос отмечает, что ЦНИИмаш благодарит все оперативные службы за быстрые и профессиональные действия.
Ранее стало известно, что на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в городе Королев Московской области произошло возгорание. ЦНИИмаш — головной институт Роскосмоса.