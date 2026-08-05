Роскосмос: в связи с пожаром в ЦНИИмаш угрозы людям нет

В Роскосмосе прокомментировали пожар в ЦНИИмаш Роскосмос: в связи с пожаром в ЦНИИмаш угрозы людям нет

Москва5 авг Вести.В подвальной части корпуса Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве произошло задымление. Пожар локализован, идет его ликвидация. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В среду, 5 августа, в 12.58 мск сработала пожарная сигнализация в одном из корпусов на территории АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос). В ходе проверки было обнаружено задымление в подвальной части корпуса говорится в сообщении

В Роскосмосе рассказали, что эвакуация работников была проведена незамедлительно. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, приступившие к ликвидации возгорания. В настоящее время пожар локализован. Принимаются меры к его полной ликвидации.

Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов заявили в пресс-службе

Роскосмос отмечает, что ЦНИИмаш благодарит все оперативные службы за быстрые и профессиональные действия.

Ранее стало известно, что на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения в городе Королев Московской области произошло возгорание. ЦНИИмаш — головной институт Роскосмоса.