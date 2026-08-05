Москва5 авгВести.На территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в городе Королев Московской области произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Предварительно, пожар носит техногенный характерсказал собеседник агентства
На месте работают пожарные расчеты. По данным ряда СМИ, подмосковные огнеборцы запросили помощь столичных коллег.
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения – головной институт Роскосмоса.